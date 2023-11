3 z 5

Drogerie Natura są tym miejscem, do którego biegniemy, kiedy kupujemy kosmetyki w większych ilościach. Bo ma naprawdę świetne promocje! Co Drogerie Natura przygotowały na Black Friday?

Black Friday to w Drogeriach Natura… cały Black Weekend!

Promocje związane w Black Friday potrwają od 23 do 25 listopada. Rabat -50% będzie dotyczył produktów w cenach regularnych (nie zestawów i kosmetyków na wyprzedaży). Oto lista marek, które wezmą udział w promocjach:

Kobo Professional

My Secret

Pierre Rene

Wet'n'Wild

John Frieda

Evree

O'Herbal

Seboradin

Fa

Dove

Buna

Biała Perła

Soraya

Gilette

Wilkinson Sword

Natura Accessories

Kerasys

Infinity

Durex

BIC

A co my kupimy w Black Friday?

Lakier do paznokci za niecałe dwa złote? Poprosimy! Pyłki do manikiuru za niecałe pięć? Też! A to nie koniec, okazji jest więcej - jesteśmy zachwycone zwłaszcza cenami cieni i tuszy do rzęs!

Cienie do powiek

Cienie do powiek mają teraz takie ceny, że możesz uzupenić kosmetyczkę o wszystkie brakujące kolory - pojedyncze cienie Smart Girls Get More kosztują teraz niecałe 3,50 zł! Odcieni do wyboru jest mnóstwo - nic, tylko przebierać.

Tusze do rzęs

Tańsze są też mascary. Ta Wet'n'Wild, wzbogacona proteinami, kosztuje nieco ponad 7 zł - tyle samo zapłacisz za jego wersję wodoodporną (które zwykle są nieco droższe). Hit!