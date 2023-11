Black Friday to wyjatkowy dzień dla wszystkich miłośników promocji i łowców zniżek. Co rok Black Friday rozpoczyna okres przedświątecznych zakupów i tego dnia możemy kupić wybrane produkty nawet z 70-procentową zniżką. Jest to doskonały moment, żeby uzupełnić garderobę albo kupić wymarzone sprzęty elektroniczne czy też prezenty na święta. Dzięki Black Friday można sporo zaoszczędzić, dlatego zdecydowanie warto wiedzieć, które sklepy zaczynają Black Friday wcześniej! Sprawdź listę sklepów poniżej.

Black Friday 2019 wcześniej w wybranych sklepach

Black Friday, czyli Czarny Piątek to święto zakupów, które pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Przypada zawsze następnego dnia po Święcie Dziękczynienia i początkowo trwał tylko jeden dzień, ale już od dawna w wielu sklepach Czarny Piątek zaczyna się wcześniej i zostaje przedłużony na cały weekend. Jego kontynuacją jest Cyber Monday, czyli poniedziałkowe szaleństwo zakupów w sklepach internetowych, które oferują kolejne zniżki.

Możemy się spodziewać, że i w tym roku wiele sklepów wcześniej zacznie Black Friday. W minionym roku były to takie sieciówki, jak:

Hebe

Home&You

Uterque

Topshop

Mango Outlet

Adidas

Reserved - sklep online

Black week 2019 w Lidlu

Potwierdzone wcześniejsze promocje na Black Friday zapowiedział już Lidl - od poniedziałku 25 listopada w Lidlu zaczyna się Black Week - potrwa do niedzieli.

Zamierzasz zaszaleć na zakupach podczas Black Friday?

W czasie Black Friday warto kupić np. mody płaszcz na zimę!

East News

Już niedługo zacznie się szaleństwo zakupów! Przypomnijmy, że jeśli nie zdążysz zrobić zakupów w Black Friday, możesz je zrobić też w poniedziałek! 2 grudnia (poniedziałek) zacznie się Cyber Monday - wtedy zaczynają się wyprzedaże internetowe.

East News