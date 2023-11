Jak samodzielnie wykonać bransoletkę i kolczyki z kamieni naturalnych? Instruktaż DIY

Stworzenie bransoletki i kolczyków z kamieni naturalnych nie wymaga dużo czasu, a samo zadanie jest przyjemne i proste. Do wyboru jest bardzo wiele rodzajów kamieni: agaty, jadeity, hematyty, jaspisy. Od Ciebie zależy, jakich użyjesz do swojej bransoletki. Kamienie mają różne kształty, np. owal, kula, oponka. Wielkość kamieni mieści się w przedziale od 2 mm do 12 mm.