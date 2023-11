Rozpoczęło się jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie tenisa - Wimbledon 2019. Jedną z fanek tego sportu jest... Kate Middleton. Żona księcia Williama od dziecka interesuje się tym sportem, dlatego nie mogło jej zabraknąć na turnieju. Oczywiście stylizacja księżnej nie miała sobie równych! Biała elegancka sukienka na guziki to idealny wybór na tego typu imprezę, a przyszła królowa prezentowała się w niej spektakularnie. Jeśli rownież wam się marzy biała sukienka zapinana na guziki w stylu księżnej, znaleźliśmy podobne kreacje na wyprzedażach. Zobaczcie sami!

Księżna Kate w białej sukience na Wimbledonie 2019 - skąd pochodzi sukienka?

Kate Middleton na to wydarzenie wybrała się tym razem z koleżankami i oprócz tego, że się dobrze bawiła, to jak zawsze wyglądała perfekcyjnie! Zobaczcie poniżej!

Skromna, wygodna i elegancka biała sukienka to projekt brytyjskiej marki Suzannah i kosztuje ok. 8 tys. zł. Księżna słynie z zamiłowania do stylowych dodatków. Tak było i tym razem. Czarny pasek z kokardką i mała torebka to projekt Alexandra McQueena. Całość zwieńczyły czarne czółenka Granvito Rossi. Czarno-biała stylizacja robi wrażenie i choć jest prosta i elegancka, to jednak przyciąga wzrok. My jesteśmy zachwyceni wyborem księżnej, dlatego postanowiliśmy przeszukać sklepy i znaleść szmizjerki na guziki w stylu Kate Middleton z wyprzedaży. Poniżej zobaczcie, gdzie możecie je kupić!