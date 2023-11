Jeszcze kilka lat temu białe botki były synonimem kiczu i największej modowej wpadki, ale ich zła sława została całkowicie odczarowana za sprawą zagranicznego street style'u, światowych pokazów mody (pojawiły się na wybiegu m.in. u Victorii Beckham czy w kolekcji Prabal Gurung) oraz stylizacji najpopularniejszych fashionistek. Teraz po białe botki sięgają już wszyscy, łącznie z gwiazdami!

Reklama

Ostatnio na stylizację z białymi botkami w roli głównej zdecydowała się m.in. Małgorzata Socha, która dobrała je do swojego białego total looku. Aktorka udowodniła, że nie tylko nie należy bać się białego obuwia, ale można je śmiało łączyć z ubraniami w tym samym lub podobnym odcieniu. Żadne inne buty nie wyglądałyby w tej stylizacji równie dobrze!

Jak nosić białe botki?

Śmiało idźcie w ślady Małgorzaty Sochy i postawcie na białe botki, które są idealne na wiosnę i z powodzeniem zastąpią czarne buty, które potrafią przytłoczyć każdą wiosenną stylizację. Jeśli jednak bardzo boicie się bieli, postawcie na inne odcienie, np. kremowe. Taka stylizacja wciąż będzie wyglądać świeżo i nowocześnie.

Białe botki pasują wiosną do wszystkiego, nie tylko do białych total looków. Idealne współgrają z klasycznymi dżinsami, tak modnymi w tym sezonie spódnicami za kolana (zarówno tymi ołówkowymi, jak i zwiewnymi). Będą też świetnie komponować się z chinosami. Łączcie je ze wszystkimi barwami - czerwienią, brązami, beżami czy modnym fioletem.

Reklama

Zobacz także

Gdzie kupić białe botki?

Dzięki temu, że białe botki są hitem, znajdziecie je niemal w każdej popularniej sieciówce. My przejrzeliśmy oferty wielu popularnych marek i wybraliśmy dla was kilka modeli białych botków w różnych cenach. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Zobacz także: Gwiazdy na pokazie Łukasza Jemioła! Kochamy biały total look Małgorzaty Sochy. Kto jeszcze zachwycił?