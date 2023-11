1 z 18

Porozmawiajmy o białych kozaczkach. Tak, oczywiście wiemy, że nie cieszą się one zbyt dobrą prasą. Nie bez powodu - śnieżnobiałe, wysokie za kolana buty są najczęściej powtarzającym się elementem facebookowych fanpejdży, które wyśmiewają ekstremalne przypadki złego gustu napotkane na polskich ulicach.

Ale od dobrych paru sezonów moda przeżywa romans z autoironią. Za sprawą bardzo mocnego trendu na estetykę rodem z lat 90. połączonym z modą na kraje byłego bloku wschodniego. Obecnie na wybiegach w Paryżu, Nowym Jorku i Londynie możemy oglądać niejeden element garderoby, który nierozerwalnie kojarzy się nam z PRLem. Oczywiście, jednym z nich są białe botki, które podbiły jesienno-zimowe kolekcje u Balenciagi, Margieli, Marka Jacobsa czy Acne. Nieco bliżej domu, odświeżoną wersję wszechobecnego obuwia z lat 90. pokazała Aneta Kręglicka w swojej linii dla marki Badura.

Nowe wcielenie białych kozaczków to bez wątpienia mniej „faszyn from Raszyn", a bardziej ironiczny ukłon w stronę kiczowatej stylistyki supermodnych lat 90. Żeby uczcić ten trend, przetrząsnęliśmy dla was sklepy i znaleźliśmy najlepsze pary białych botków. Od wystrzałowych par od najlepszych projektantów aż po dostępne modele z najpopularniejszych sieciówek – zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.

