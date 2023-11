1 z 6

Beyoncé nigdy nie stroniła od ekstrawaganckich strojów. Dlatego też jest to absolutnie normalne, że na swoim ostatnim koncercie w ramach trasy On The Run II w New Jersey wystąpiła w komplecie zaprojektowanym przez Ricardo Tisci, nowego dyrektora kreatywnego domu mody Burberry.

Więcej: „Nauczyłam się kochać swoje krągłości". Zobaczcie Beyoncé na przełomowej okładce amerykańskiego Vogue'a

Choć na pierwszą kolekcję Włocha przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać – naturalnie Beyoncé już ją ma (tak jakby). Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

Więcej: Milion dolarów za jeden post. Kylie Jenner na szczycie listy najlepiej opłacanych instagramerów