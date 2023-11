4 z 12

Bella Hadid i The Weeknd: historia związku

Bella Hadid i The Weeknd tworzyli piękną parę. Jednak na początku 2017 roku między nimi coś się popsuło. Wtedy też raper zaczął się spotykać z Seleną Gomez. Niestety, artystka złamała mu serce. Selena Gomez wróciła bowiem do Justina Biebera. Kilka miesięcy później The Weeknd znów zaczął być widywany w towarzystwie Belli Hadid. Plotkuje się, że tym razem raper nie zrezygnuje tak szybko z pięknej modelki. Podobno muzyk zdążył się już jej oświadczyć! Czy to prawda? Tego nie potwierdziła żadna ze stron. Mimo wszystko trzymamy za nich kciuki!

