Kiedy wydaje wam się, że widzieliście już wszystko, wtedy Beata Kozidrak przebiera się po raz pierwszy. Co myślicie o jej asymetrycznym, dwurzędowym żakiecie z fuksjowych cekinów i z kontrastującą, czarną lamówką? Naszym zdaniem wygląda w nim odjazdowo – bardzo w stylu Saint Laurent Anthony’ego Vacarello – jednak nie jesteśmy do końca pewni czarnego trenu z prześwitującego tiulu, który był doczepiony do żakietu wokalistki.