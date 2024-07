1 z 5

Beata Kozidrak na koncercie w trzech stylizacjach!

W środę wieczorem w warszawskim teatrze Roma odbył się koncert Beaty Kozidrak, na którym jak zawsze pojawiły się tłumy. Wokalistka wspaniale zaśpiewała, a oprócz jej fantastycznego głosu uwagę przyciągały też jej stylizacje. Beata Kozidrak postawiła na trzy zestawy.

Pierwszy z nich to cekinowa sukienka odsłaniająca nogi. Nie da się ukryć, że Beata Kozidrak wygląda bardzo sexy! Drugi zestaw to czarny garnitur, a trzeci to złota sukienka do ziemi z rozcięciem i głębokim dekoltem. Która podoba Ci się najbardziej?

Zobacz: Maryla Rodowicz zazdrości Beacie Kozidrak? "Finansowo jest mi trudniej"!