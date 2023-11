Każda kobieta pragnie mieć zadbane dłonie z pięknymi paznokciami. Zatem często decydujemy się na nakładanie na nie hybrydy. Co zrobić, gdy nasze paznokcie zmęczone różnymi zabiegami zaczynają się łamać i rozdwajać? Z pomocą może przyjść nowość na rynku kosmetycznym, czyli baza proteinowa. Możemy nakładać ją na paznokcie samą albo używać jej przed pomalowaniem paznokci lakierem hybrydowym.

Reklama

Jak sama nazwa wskazuje, głównym składnikiem bazy są proteiny, czyli białka. W naszym organizmie budują one mięśnie i tkanki, są składnikiem krwi i limfy. A jak działają na nasze paznokcie?

Baza proteinowa - zastosowanie

Baza proteinowa jest alternatywą dla zwykłej bazy hybrydowej i polecana jest kobietom, których paznokcie są szczególnie podatne na złamania i rozdwajanie, a płytka ich paznokci jest cienka i krucha. Jeśli marzysz o manicure hybrydowym, ale boisz się zniszczenia paznokci po zdjęciu hybrydy, taka baza to idealny wybór dla Ciebie. Jej zadaniem jest chronić płytkę paznokcia przed wszelkimi uszkodzeniami, wzmacniać ją i odżywiać. Bazy możemy też używać do przedłużania paznokci oraz nadbudowania krzywej C, czyli punktu od skórki paznokcia do linii jego brzegu. Pośrodku powinien znajdować się tzw. punkt stresu, który jest najbardziej narażony na uszkodzenia. Dlatego też musi być najbardziej wzmocniony. Dobrze ukształtowana krzywa C sprawia, że paznokcie wyglądają estetycznie i mają pożądany przez nas kształt.

Baza proteinowa - nakładanie i usuwanie

Bazę proteinową nakłada się tak jak klasyczną bazę i utwardza w lampie UV. Później można nałożyć lakier hybrydowy w wybranym kolorze albo zostawić samą bazę, jeśli zależy nam jedynie na wzmocnieniu paznokci. Bazy można też używać, gdy chcemy przedłużyć paznokcie. Nakładamy ją przed aplikacją żelu. Aby usunąć bazę, wystarczy użyć removera. Rozpuszcza ją bez problemu.

Baza proteinowa - rodzaje i ceny

Na rynku kosmetycznym do wyboru jest kilka baz proteinowych różnych firm. Można je kupić w sklepach producentów, hurtowniach kosmetycznych, drogeriach albo sklepach internetowych. Dostępne są w buteleczkach o różnych pojemnościach. Najczęściej spotykane to 7 ml i 13 ml. Cena bazy proteinowej w zależności od firmy i pojemności waha się w przedziale od 30 zł do 40 zł za mniejszą objętość i od 60 zł do 70 zł za większą buteleczkę.

Do nowoczesnych baz podkładowych możemy zaliczyć też bazę witaminową, która ma podobne działanie jak proteinowa. W jej składzie znajduje się witamina E i B5. Za pojemność 7ml zapłacimy ok. 30 zł.

Reklama

Już dziś pobierz Douglas kod rabatowy i spraw sobie bazę proteinową, która wzbogacona jest witaminami!