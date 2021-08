Najlepsze pomysły na letni weekend pełen przyjemności dla ducha i ciała!

Wykorzystaj każdą wolną chwilę, by się nacieszyć latem i naładować akumulatory dobrą energią!

Wcale nie trzeba mnóstwa czasu i pieniędzy, by naprawdę dobrze wypocząć i wykorzystać letnie dni. Wystarczy weekend z przyjaciółmi lub kilka godzin spędzonych na tym, co naprawdę lubisz. Nawet w mieście możesz sobie stworzyć mały wakacyjny raj. Nie masz pomysłu? Oto kilka niezawodnych inspiracji:

Zorganizuj piknik na trawie

Zabierz z domu kosze po brzegi wypełnione pysznym prowiantem i napojami, zadbaj też o estetyczną zastawę. Rozłóż koce w parku i zaproś przyjaciół. Wyłączcie telefony i cieszcie się swoim towarzystwem. Takie pikniki są trochę retro, więc możecie dodatkowo podkreślić ten styl strojami lub nakryciami głowy. Jedzcie, pijcie i rozmawiajcie leżąc na kocach. W takich chwilach wszyscy uwielbiają słodkości, więc zaserwuj przyjaciołom batony Na Dobre, na przykład o smaku malinowym. Zapewnijcie sobie dobre przyjemności, a satysfakcja z letniego relaksu będzie gwarantowana.

Uwielbiasz kino? Latem oglądaj filmy w plenerze

Niewiele jest u nas kin plenerowych z prawdziwego zdarzenia. Jeśli masz takie w pobliżu, to doskonale, oglądanie filmów pod gwiazdami w ciepły letni wieczór jest fantastycznym przeżyciem. Ale seans na świeżym powietrzu możecie sobie zorganizować sami, wyświetlając film z rzutnika na ścianie domu. Wystarczą koce, materace lub wygodne leżaki, a zamiast popcornu, pyszne wedlowskie batony Na Dobre, na przykład Kakao+Daktyl, i przyjemność z seansu będzie nieoceniona.

Czytaj leżąc na hamaku

Kochasz książki i najchętniej czytałabyś bez przerwy? Rozwieś hamak gdzieś w cieniu i leż godzinami, przenosząc się w krainę fantazji lub zagłębiając się w doskonałe reportaże z różnych stron świata. Czytanie na hamaku w upalny letni dzień jest najpiękniejszym przeżyciem dla fanów literatury. Ważne jednak, by zawczasu przygotować sobie napój, najlepiej w termosie, by długo był chłodny, oraz poręczną i pyszną przekąskę, po którą łatwo można sięgnąć w chwili relaksu. Tu idealnie będą pasować wedlowskie batony Na Dobre o smaku owocowym.

Zorganizuj ognisko pod gwiazdami

Zaproś przyjaciół i rozpalcie ognisko w ciepłą, gwiaździstą noc (zadbaj przy tym o bezpieczeństwo przeciwpożarowe). Samo patrzenie w płomienie ma moc oczyszczającą umysł. Ponadto ognisko w gronie bliskich inspiruje do wspólnych zabaw, śpiewania i długich, szczerych rozmów. Jeśli dodatkowo zapewnimy sobie zapas napojów i pysznych batonów Na Dobre, na przykład Kakao+Orzech, to letnia noc przy ognisku może trwać bez końca.

Pomysłów na letnie przyjemności jest całe mnóstwo, z pewnością znajdziesz też swoje własne. We wszystkich doskonale sprawdzą się nowości od Wedel, czyli pyszne batony Na Dobre, stworzone właśnie po to, by wzmagać przyjemność płynącą z zabawy i wypoczynku. Twórcy batonów Na Dobre uchwycili w nich idealną równowagę między smakiem i dobrymi składnikami.

Dobra przyjemność w zasięgu ręki - batoniki Na Dobre od Wedla

Jeśli nie jest ci obojętne, co jesz, sięgnij po batony Wedel Na Dobre. Dlaczego? Oprócz świetnego smaku zawierają starannie dobrane, wyselekcjonowane składniki. Znajdziesz w nich kakao z Ghany, pastę daktylową, suszone owoce lub orzeszki arachidowe. Z łatwością wybierzesz baton, który pasuje do ciebie, bo nowości od Wedla są aż cztery:

dwa owocowe: NA DOBRE Malinowy i NA DOBRE Owocowy.

dwa proteinowe (edycja limitowana): NA DOBRE Kakao + Orzech, oraz NA DOBRE Kakao + Daktyl.

Wszystkie batony są oblane oryginalną wedlowską gorzką czekoladą.

Na Dobre Owocowe wypełnione są pastą daktylową i suszonymi owocami, są też dobrym źródłem błonnika. Malinowy ma w sobie liofilizowane maliny, a owocowy – suszone banany, suszone brzoskwinie i liofilizowane pomarańcze. Smakują naprawdę dobrze i mają tylko po 124 kcal.

Natomiast każdy z batonów limitowanej wersji Na Dobre Proteinowe, jest unikalnym połączeniem dwóch dopełniających się warstw i smaków. Na górze znajduje się warstwa białkowa z dodatkiem kakao zaś na spodzie, w zależności od wersji, musli z orzeszkami arachidowymi lub rozdrobnione daktyle. Batony proteinowe mają wysoką zawartość błonnika, a dodatkowo są źródłem białka, które wspiera wzrost masy mięśniowej i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Batony zawierają 182 i 157 kcal.

Wartościowe i smaczne? Jak widać, z nowościami od Wedla to możliwe. Zabierz Na Dobre na wszystkie dobre chwile. Batony owocowe i proteinowe będą dostępne w sprzedaży od 25 sierpnia 2021 roku.

