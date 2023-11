Trudno sobie wyobrazić letni sezon bez maksi sukienki w szafie. To w końcu doskonały wybór na co dzień do pracy, na spotkanie z przyjaciółką czy wyjście do kina. Maksi sukienki zawsze wyglądają stylowo i pięknie prezentują się na każdej figurze, a do tego nie ma lepszego stroju w ciepłe dni. To wszystko wie również Basia Kurdej-Szatan, która na swoim profilu na Instagramie właśnie pokazała obłędną maksi sukienkę. Wiemy, gdzie ją kupić!

Basia Kurdej-Szatan zachwyca w długiej sukience

Basia Kurdej-Szatan wybrała maksi sukienkę w błękitnym kolorze, który idealnie pasuje do jej delikatnej urody. Kreacja zwraca jednak uwagę nie tylko swoim kolorem, ale przede wszystkim krojem. Dekolt w kształcie litery V zawsze świetnie podkreśla biust i leży dobrze na każdej figurze. Do tego krój sukienki podkreśla talię. Kreacja nadaje się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe wyjścia - na wesela czy letnie przyjęcia. Nie musimy chyba dodawać, że sukienka zachwyciła fanki Basi?

????????Śliczna sukienka Basiu, zdradź nam skąd masz tą piękną sukienkę? ❤️ Prześlicznie piękna sukienka, tak samo jak jej właścicielka???? - piszą fanki gwiazdy.

Basia Kurdej-Szatan znalazła tę sukienkę w ofercie Motive&More, ale niestety, obecnie ten model nie jest dostępny na stronie. Na stronie była dostępna jedynie sukienka w wersji zielonej i kosztowała 490 złotych. Była, bo też już została wykupiona. W ogóle nas nie dziwi, że kreacja w stylu Basi Kurdej-Szatan znika ze sklepu jak świeże bułeczki! A wam się podoba?

Sukienka wybrana przez Basię na razie nie jest dostępna w sklepie internetowym marki