1 z 5

Wczorajsza gala Polsatu z okazji 25-lecia stacji to chyba jedna z najbardziej stylowych imprez roku. Chcecie dowodów rzeczowych? Proszę bardzo – kreacje Karoliny Szostak, Małgorzaty Sochy, Małgorzaty Kożuchowskiej czy aktorek z „Przyjaciółek" to tylko wierzchołek góry lodowej.

Więcej: Schudła czy to zasługa tej sukni? Basia Kurdej-Szatan zachwyciła na 25-leciu Polsatu

Ale jeśli mielibyśmy wyróżnić tylko i wyłącznie jedną gwiazdę, która absolutnie pozamiatała i której kreację natychmiast chcemy założyć – to była by to Basia Kurdej-Szatan. Krótko mówiąc – gwiazda serialu „W Rytmie Serca" właśnie pokazała wszystkim co oznacza pojęcie „stylizacja na czerwony dywan".

Więcej: Czy naprawdę w tej stylizacji Kurdej-Szatan pokazała za dużo? Nam się podoba!

Musimy porozmawiać o jej sukni, którą stworzyła da niej polska marka. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie o niej wiedzieć.

Więcej: Basia Kurdej-Szatan pokazała swoją siostrę. Są do siebie podobne?