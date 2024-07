2 z 5

Balenciaga zmienia oblicze luksusu. Wszystko wskazuje na to, że nie polega on już na posiadaniu rzeczy, które są dla większości zbyt drogie lecz świadomość, że przynależy się do zamkniętego grona, które rozumie żart.

Na zdjęciu kolekcje Balenciaga jesień-zima 16, jesień-zima 17 i wiosna-lato 18