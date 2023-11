6 z 7

Istnieje fejkowa infolinia, która działa naprawdę

Na paru koszulach w kolekcji pojawił się numer telefonu z francuskim prefiksem +33, który połączy was z przyjaznym botem z Balenciagi. Automat zada wam parę pytań – w tym o waszą płeć (jedną z opcji jest osoba transpłciowa i niebinarna co jest wspaniałe), stan cywilny, czy macie zwierzę oraz jaki jest wasz ulubiony kształt. Po odpowiedzi na pytania robot wam podziękuje i poinformuje, że wszystko co powiedzieliście zostanie zaraz usunięte. Trolling level: Balenciaga.