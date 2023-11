Smog to zanieczyszczenia powietrza, które destrukcyjnie działają na skórę. Aby ochronić cerę przed toksycznymi substancjami, można stosować kosmetyki na bazie węgla aktywnego, zielonej glinki, kolagenu, witaminy C.

Smog to zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, objawiające się charakterystyczną chmurą bądź mgłą, która najczęściej unosi się nad dużymi miastami bądź zakładami przemysłowymi. W jego składzie znajdują się niskocząsteczkowe pyły, takie jak: metale ciężkie (np. ołów, rtęć), tlenek azotu czy dwutlenek siarki. Szkodliwe substancje unoszące się w powietrzu to zagrożenie nie tylko dla układu oddechowego, ale i skóry. Smog może prowadzić do występowania różnego rodzaju schorzeń o podłożu dermatologicznym, takich jak: egzemy, trądzik czy wypryski.

Czym są kosmetyki antysmogowe?

Kosmetyki antysmogowe nie tylko ochraniają cerę przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza, ale również zapewniają jej odpowiedni poziom nawilżenia, łagodzą przebarwienia, wypryski, pieczenie, swędzenie a także przeciwdziałają rozwojowi wolnych rodników. Procesy starzenia się skóry przyspieszają nie tylko zanieczyszczenia, ale i promienie ultrafioletowe dlatego preparaty pielęgnacyjne, takie jak antysmogowy krem do twarzy czy serum zawierają w sobie filtry, ochraniające delikatną skórę twarzy przed szkodliwym działaniem słońca.

Oczyszczające kosmetyki do twarzy

Oczyszczanie skóry twarzy to ważny element codziennej pielęgnacji cery narażonej na szkodliwe oddziaływanie smogu. Skórę najlepiej myć rano i wieczorem, a jeśli zachodzi taka potrzeba, to nawet częściej. Do oczyszczania twarzy sprawdzają się kosmetyki na bazie aktywnego węgla lub zielonej glinki. Delikatne pianki myjące z dodatkiem witaminy C, dodatkowo wyrównają koloryt skóry oraz rozjaśnią przebarwienia. Głęboko oczyszczający żel do twarzy na bazie kwasu glikolowego i salicylowego, bez zawartości parabenów, skutecznie usuwa zanieczyszczenia, działa antybakteryjnie oraz łagodzi podrażnioną skórę.

Antysmogowy krem do twarzy

Dotleniona skóra szybciej się regeneruje, dlatego do pielęgnacji cery narażonej na silne zanieczyszczenie warto stosować krem do twarzy o właściwościach dotleniających. Kosmetyk zawiera w sobie ekstrakty roślinne, które ochraniają skórę przed toksycznymi substancjami, a filtry UV zapewniają barierę ochronną przed szkodliwym promieniowaniem. Antysmogowe kremy zawierają w sobie również filagrynę oraz kolagen. Biofunkcyjne ekstrakty ochraniają cerę przed fotostarzeniem, a także stresem oksydacyjnym.

Serum do twarzy

Uzupełnieniem codziennej pielęgnacji jest również serum detoksykacyjne, np. na bazie kasztanowca czy czarnej sosny. Delikatny kosmetyk skutecznie regeneruje cerę w głębszych warstwach skóry, zwiększa jej odporność i dodaje blasku poszarzałej i zmęczonej cerze.