Anna Wendzikowska doskonale wie co znaczy wyglądać modnie i stylowo! Gwiazda jest już gotowa na nadchodzące wakacje i ostatnio zaprezentowała się w przepięknej zwiewnej tunice oraz dużym słomianym kapeluszu. My postanowiliśmy sprawdzić gdzie i za ile można dostać te cudeńka. Cena kapelusza może przyprawić o zawrót głowy! Zobaczcie sami.

Anna Wendzikowska zachwyca w letniej stylizacji. Jednak cena kapelusza zwala z nóg!

Anna Wendzikowska to prawdziwa ikona stylu i klasy! Jej stylizacje zawsze robią ogromne wrażenie na fankach, które często inspirują się jej pomysłami. Jak wiadomo za kilka dni powitamy pierwszy dzień lata, a na dworze jest już naprawdę gorąco. To już ostatni dzwonek, aby pomyśleć o pięknych, letnich stylizacjach. Warto zatem zerknąć na Instagram Anny Wendzikowskiej, która zdecydowanie już poczuła lato!

Na jednym z ostatnich zdjęć gwiazda zaprezentowała się w przepięknej, zwiewnej tunice z motywem owoców i piór oraz w supermodnym, słomianym kapeluszu. Fanki nie kryły zachwytu nad tą stylizacją Anny Wendzikowskiej!

- Bardzo ładnie Pani w kapeluszu, wygląda w nim Pani jak dama, też bardzo lubię kapelusze. - Bogini ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - Skąd taka piękna sukienka? ???? - Cudnieeee???????????? - piszą fani.

Gdzie zatem można dostać tak cudną tunikę, którą ma na sobie Anna Wendzikowska? Otóż jest dostępna na stronie loriini.pl w cenie 600 złotych. To prawdziwy must have na nadchodzące lato! Fantastycznie wygląda krótszy przód i długi tył, a ten motyw na pewno przyciągnie wzrok wielu osób.

Mat. prasowe

A gdzie zatem można dostać ten bajecznie piękny kapelusz? Otóż jest on dostępny na stronie vitkac.com. Kapelusz firmy JACQUEMUS w regularnej cenie kosztuje... 1539 złotych! Teraz jednak możecie go dostać po dużej obniżce za 923, 40 zł.

Mat. prasowe