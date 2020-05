Anna Wendzikowska rozstała się z partnerem! "Nie ukrywam, że to dla mnie trudne i bolesne"

Anna Wendzikowska przechodzi trudny okres w swoim życiu, co zauważyli jej fani. Dziennikarka chcąc być szczera w relacji na Instastories wyznała, że faktycznie to dla niej ciężki czas, bo niedawno rozstała się z partnerem, Janem Bazylem:

Chcę Wam coś powiedzieć, co wiele z Was i tak już zauważyło. Wiele z Was już do mnie pisało, że widać, że jestem smutna. Stało się tak, że już jakiś czas temu zostałam sama z dziewczynami i w sumie tyle. Nie chce więcej komentować i ujawniać. – na wstępie powiedziała Anna Wendzikowska.