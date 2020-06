Trendy wakacje 2020. Oto 10 najpiękniejszych sukienek maxi na lato z H&M, Zara, Reserved i innych sieciówek

Szukasz pięknej sukienki maxi na lato? To doskonale! Mamy dla ciebie 10 najpiękniejszych sukienek maxi ze sklepów dostępnych w Polsce, w tym: H&M, Zara, Reserved, House, Sinsay i wiele innych. Ceny zaczynają się już od 59 złotych, dlatego warto się nimi zainteresować. W sezonie wiosna/lato 2020 zachęcamy was głównie do eksperymentowania z motywami kwiatowymi i roślinnymi. Te wzory dodadzą wam lekkości i sprawią, że poczujecie się jakbyście były na wakacjach. Którą z sukienek wybierzecie?

1. Sukienka Polla marki Arustamian pięknie podkreśli talię! A ten wzór - przecudny! Arustamian, 500 zł

Sukienka Polla, Arustamian, 500 zł

2. Sukienka koszulowa maxi marki Beksa kosztuje 299 zł i wygląda obłędnie! Zestaw ją z klapkami na małym obcasie i stylizacja gotowa!

Sukienka koszulowa maxi, Beksa, 299 zł

3. Sukienka SANDIA marki Diverse kosztuje 179,99 zł. Jest idealna dla zwolenniczek minimalizmu i romantyzmu w modzie.

Sukienka SANDIA, Diverse, 179,99 zł

4. Piękna żółta sukienka z H&M kosztuje 199,99 zł. Ten obłędny dekolt to prawdziwe cudo! Spójrzcie, jak prezentuje się na modelce.

Instagram

5. Sukienka z cupro, NAGO, 429 zł. Jak widzicie, będzie bosko wyglądać na paniach w rozmiarze S, jak i L!

NAGO

6. Sukienka zielono-biała z Reserved, 199 zł. Te bufki w połączeniu z długością maxi wyglądają niezwykle stylowo (i drogo)!

Mat. prasowe

7. Popelinowa sukienka różowa, Zara, 139,99 zł. To sukienka dla prawdziwej księżniczki.

Popelinowa sukienka różowa, Zara, 139,99 zł

8. Sukienka z lnem, House, 99,99 zł (przeceniona ze 119,99 zł). Lubisz styl boho? Koniecznie kup tę sukienkę!

Sukienka z lnem, House, 99 zł

9. Sukienka maxi z kopertowym dekoltem, Sinsay, 59,99 zł

Sukienka maxi z kopertowym dekoltem, Sinsay, 59,99 zł

10. Granatowo-różowa sukienka Joyous, Born2Be, 144,99 zł