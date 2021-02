Anna Lewandowska z torebką za 34 tysiące! Znaleźliśmy niemal identyczną w H&M za 50 złotych. To hit wiosny

Anna Lewandowska doskonale wie, co jest modne i stylowe. Tym razem gwiazda zachwyciła nas swoim wiosennym total lookiem, a my w szczególności zwróciliśmy uwagę na jej torebkę. Taki model to hit nadchodzących miesięcy! Niestety ten, który wybrała żona Roberta Lewandowskiego nie należy do najtańszych, ale my znaleźliśmy niemalże identyczną torebkę w popularnej sieciówce. Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska w hitowej torebce za 34 tysiące złotych

Anna Lewandowska co chwila pokazuje się w fantastycznych stylizacjach, które robią ogromną furorę wśród jej fanek. Gwiazda ma w swojej szafie prawdziwe modowe perełki, które najczęściej pochodzą od światowej sławy projektantów. Już nie raz widzieliśmy żonę Roberta Lewandowskiego w stylizacjach wartych fortunę. Tak się stało również i tym razem.

Anna Lewandowska ostatnio zdecydowała się na biały sweterek i proste, jeansowe spodnie. Jednak wzrok przede wszystkim przyciąga jej torebka. Ten dodatek to absolutny must have na wiosnę! Zobaczcie sami.

Instagram/Mat. prasowe

Torebka, którą ma Anna Lewandowska to model marki Chanel i w regularnej cenie kosztuje ponad 34 tysiące złotych! Teraz jest jednak w promocji - dostaniecie ją za "jedyne" 27.450,40 zł. Jeśli jednak jesteście zdania, że wydanie takiej ilości pieniędzy na torebkę, nie jest dobrym pomysłem, to mamy dla Was idealny zamiennik, który znajdziecie w popularnej sieciówce.

Mowa oczywiście o H&M, gdzie można upolować naprawdę fantastyczne okazje. To właśnie tu znajdziecie bardzo podobną torebkę do tej, którą ma Anna Lewandowska! Zapłacicie za nią jedynie 49,99 złotych. Wasz budżet mocno na tym nie ucierpi, a wy będziecie cieszyć się z najmodniejszej torebki w tym sezonie!