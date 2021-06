Anna Lewandowska z torebką za 30 tys. złotych! Niemalże identyczną znaleźliśmy w Reserved za 39 złotych

Anna Lewandowska zadała szyku podczas premiery filmu swojej mamy, Marii Stachurskiej. Jej torebka to absolutny hit, jednak nie należy do najtańszych. Znaleźliśmy podobny model za grosze.

Anna Lewandowska w miniony poniedziałek, olśniła wszystkich swoim wyglądem na premierze filmu "Położna" w reżyserii swojej mamy. Gwiazda wybrała na tę okazję naprawdę fantastyczną stylizację, w której totalnie się zakochaliśmy! Tym razem nasze oczy w szczególności skupiły się na przepięknej, kultowej torebce pięknej trenerki. Jest to model, który kochają gwiazdy, ale niestety, nie należy on do najtańszych.

Mamy jednak dobre wieści! Podobną torebkę znaleźliśmy w Reserved za grosze! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Anna Lewandowska na premierze filmu swojej mamy wyglądała znakomicie. Ale to nie ona była główną gwiazdą

Anna Lewandowska z najmodniejszą torebką Chanel

Premiera filmu "Położna" w reżyserii Marii Stachurskiej, czyli mamy Anny Lewandowskiej odbyła się w poniedziałek, 31 maja w Teatrze Polskim w Łodzi. Na wydarzenie przybyło mnóstwo gwiazd i oczywiście wśród nich nie zabrakło żony Roberta Lewandowskiego. Piękna trenerka olśniła wszystkich swoją stylizacją, od której aż ciężko oderwać wzrok. Zobaczcie sami, jak pięknie wyglądała Anna Lewandowska!

East News/ Piotr Molecki

Anna Lewandowska na ten wyjątkowy wieczór wybrała stylizację, w skład której wchodziły biała elegancka koszula z czerwoną wstążką zawiązaną na szyi, czarna dłuższa marynarka, czerwone spodnie z wysokim stanem i rozszerzanymi nogawkami oraz czarne sandały na obcasie. Całość fantastycznie ze sobą współgra i wygląda bardzo elegancko.

East News/ Piotr Molecki

Jak jednak wspomnieliśmy, tym razem w szczególności postanowiliśmy się skupić na torebce. Ten model to chyba marzenie każdej kobiety, która kocha modę. Kultowa, czarna, pikowana torebka od Chanel to dodatek, który nadaje klasy i elegancki każdej stylizacji. Jak jednak wiadomo, modele od francuskiego domu mody nie należą do najtańszych. Cena torebki, którą wybrała Anna Lewandowska, to ok. 30 tys. złotych!

East News/ Piotr Molecki/ Mat.pras.

Wiele fanek lubi inspirować się stylem pięknej trenerki i często szuka tańszych odpowiedników jej ekskluzywnych elementów garderoby. Z tego też względu postanowiliśmy poszukać podobnej torebki w stylu Anny Lewandowskiej. Udało nam się znaleźć przepiękny model w Reserved, za który zapłacicie jedynie... 39,99 złotych!

Mat. prasowe

A Wam, który element dzisiejszej stylizacji Anny Lewandowskiej spodobał się najbardziej?