Anna Lewandowska pokazała kolejną drogą, markową torbę, którą ma w swojej szafie. Tym razem to piękna bordowa torba Chanel Boy! Jej cena - to około... 20 tysięcy złotych. Jest to uniwersalny model, który pasuje do wielu stylizacji. W tym momencie Ani zazdroszczę pewnie wszystkie fashionistki ;)

Anna Lewandowska z torbą za 20 tysięcy złotych

Anna Lewandowska jakiś czas temu pokazała torbą za... 90 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że trenerka sięga tylko po markowe i luksusowe torby. Tym razem jej bordowa torba Chanel to prawdziwa perełka!

Zobaczcie sami!

Torba Chanel Anny Lewandowskiej za około 20 tysięcy złotych.

Anna Lewandowska z torbą Chanel.