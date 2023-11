2 z 3

Do tego wybrała oversize'ową narzutkę z dzianiny, która swoim krojem przypomina trencz. To doskonała propozycja na chłodniejszy dzień. Idealnie komponuje się z jeansami, ołówkową spódnicą, a nawet szortami. To projekt polskiej marki Be Smart i kosztuje 279 zł.