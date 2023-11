1 z 5

Porozmawiajmy o stylizacjach zakupowych. Kiedy wybieramy się do supermarketu czy na targ, przewagę nad eleganckim wyglądem zazwyczaj biorą stroje, które są jak najwygodniejsze. Chyba każdy z nas ma w zanadrzu look, w którym wybieramy się po przysłowiowe bułki i w którym pod groźbą śmierci nie poszlibyśmy do biura czy na imprezę.

Oczywiście, nie każdy z nas jest Anną Lewandowską. Słynna fit blogerka właśnie wrzuciła na swój Instagram fotkę, na której bacznie przygląda się stoisku z owocami. Dzierżąca (wyjątkowo apetyczne) świeże granaty gwiazda ma na sobie tradycyjny, zakupowy dres. Ale to nie pierwszy-lepszy dres z sieciówki, tylko luksusowe spodnie z krepiny prosto z kolekcji znanej marki.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

