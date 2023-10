Anna Lewandowska jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Stylizacje trenerki za każdym razem robią wrażenie i nie ma znaczenia czy jest to czerwony dywan czy rodzinny spacer. Anna zawsze wygląda zjawiskowo! Tym razem zachwyciła bardzo oryginalną kurtką w aztecki wzór ze znanego domu mody.

Kurtka od Isabel Marant, którą ma Anna Lewandowska to hit na lato 2020

Po narodzinach drugiej córeczki Anna Lewandowska bardzo szybko wróciła do formy i do swoich obowiązków, między innymi sesji zdjęciowych. Podczas jednej z nich towarzyszył jej ukochany. Na swoim Instagramie Anna pokazała kilka zdjęć ze swoim mężem Robertem Lewandowskim. Naszą uwagę przyciągnęła przepiękna kurtka, którą miała na sobie.

Instagram

Po raz pierwszy od narodzin drugiego dziecka para zrobiła sobie przerwę, mieli czas tylko dla siebie, więc nie zabrakło czułych objęć. Ale nie da się ukryć, że to Ania przyciągnęła uwagę swoim nowoczesnym i bardzo oryginalnym lookiem. Krótkie dżinsowe szorty i kolorowa kurtka z haftami to must-have sezonu!

Instagram

Tak prezentuje się z tyłu, hafty zdobią całe plecy! Chociaż w szafie trenerki nie brakuje ubrań z sieciówek, to jednak przeważają w niej prawdziwe modowe hity i luksusowe marki. Oversize’owa dżinsowa kurtka z kolorowym haftem to projekt z najnowszej kolekcji znanej projektantki Isabel Marant. Tak wygląda na modelce.

Mat. prasowe

Marzą o niej wszystkie influencerki i blogerki modowe, jednak nie każdy może sobie na nią pozwolić, ponieważ kosztuje 5070 zł. Ale to nie wszystko, torebka którą trenerka uzupełniła look, to najbardziej pożądany model torby włoskiego domu mody Bottega Veneta, która kosztuje ok. 10 tysięcy złotych.

No cóż Ania może sobie pozwolić na tego typu wydatki. Jak wam się podoba/ cała stylizacja? Naszym zdaniem styl trenerki zachwyca!