Anna Lewandowska pochwaliła się nowym zdjęciem, a na nim możemy zobaczyć piękną trenerkę w doskonałej stylizacji! Naszą uwagę w szczególności zwróciły fantastyczne spodnie gwiazdy. Ten model będzie rządził w 2021 roku i już wiosną zobaczycie go u wielu pań. Sztruks po prostu wraca do łask!

Anna Lewandowska w hitowych spodniach. To one będą rządzić w tym roku

Anna Lewandowska to ikona stylu i klasy. Żona Robert Lewandowskiego doskonale wie, co jest modne i stylowe, a w jej szafie znajdują się prawdziwe modowe perełki od znanych światowych projektantów. Niejednokrotnie podziwialiśmy ją w stylizacjach wartych fortunę. Fanki uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków i często szukają tańszych odpowiedników w znanych sieciówkach. Jak widać, Ania potrafi nie tylko motywować do ćwiczeń, ale jest także modową inspiracją dal wielu kobiet!

Piękna trenerka już doskonale wie, co będzie modne w 2021 roku, a świadczy o tym chociażby jej ostatni total look. Gwiazda pokazała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją w cienkim golfie w odcieniu camelowym i beżowych, sztruksowych spodniach. Ania wygląda w nich fenomenalnie!

Sztruksowe spodnie to totalny hit nadchodzących miesięcy. Są świetną alternatywą do klasycznych jeansów i nadadzą każdej stylizacji charakteru. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię - odpowiednio dopasować ich krój do sylwetki. Sztruks niestety potrafi poszerzyć naszą figurę, jeśli nie będzie dobrze dopasowany do naszych kształtów.

Ale tylko spójrzcie, jak fenomenalnie wygląda w nich Anna Lewandowska! I jak? Skusicie się na taki model?

Anna Lewandowska co chwila zachwyca nas swoimi stylizacjami! A wy, lubicie czerpać inspiracje ze stylu pięknej trenerki?