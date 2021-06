Anna Lewandowska w krótkim topie idealnym na lato. Niemal identyczny kupicie  w Zarze za 20 zł. 

Anna Lewandowska często kibicuje mężowi podczas meczów. Tak też było tym razem! Podczas ostatniego meczu Ligii Mistrzów trenerka była obecna na trybunach, kiedy jej mąż po strzelonym golu zaprezentował tzw. "cieszynkę" i poinformował w ten sposób, że po raz drugi zostaną rodzicami. Anna Lewandowska z radością uwieczniła ten moment na Instastories, a chwilę potem gwiazdy składały jej gratulacje w mediach społecznościowych. Robert Lewandowski, jak informowaliśmy, zdradził, że to już czwarty miesiąc ciąży . A jak Anna Lewandowska prezentowała się tego dnia na meczu? Okazuje się, że gwiazda ukryła brzuszek pod stylowym płaszczem. Zobaczcie, gdzie można kupić podobne... Anna Lewandowska ukrywa pod płaszczem ciążowy brzuszek! Stylizacje Anny Lewandowskiej zawsze wywołują ogromne emocje. Fanki kochają jej styl i często się nim inspirują, tworząc własne zestawy. O ile trenerka na czerwonym dywanie zawsze olśniewa eleganckimi sukniami, o tyle na co dzień zdecydowanie wybiera wygodne i komfortowe stylizacje. Tym razem postawiła na czarny zestaw, sportowe sneakersy i stylowy zielony płaszcz . To on przyciąga największą uwagę, a co najważniejsze bez problemu ukrywa ciążowy brzuszek. Teraz kiedy para ujawniła już, że Anna Lewandowska jest w ciąży maskowanie brzuszka nie będzie konieczne! Spójrzcie na stylowy zestaw Anny Lewandowskiej, w którym pochwaliła się, że jest w drugiej ciąży! Zestaw, który ma na sobie Anna Lewandowska bez problemu można kupić w sieciówkach bez wydawania fortuny. Czarny sweter kupimy np. w H&M już od 69 zł, spodnie to koszt ok 100 zł, a sneakersy 99 zł. Zielony płaszczyk znajdziemy już od 229 zł. Jak oceniacie look Anny Lewandowskiej?