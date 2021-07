Anna Lewandowska w hitowej sukience na lato 2021! Podobą kupisz za 80 zł w Mohito

Sezon na jesienne płaszcze możemy uznać za otwarty! W sezonie jesień i zima 2020 hitem są długie, obszerne płaszcze. Ten model płaszczy pokochała też Anna Lewandowska . Gwiazda wybrała dla siebie model, sięgający niemal do kostek. Ta opcja idealnie się sprawdzi zarówno do super modnych sneakersów , botków czy długich kozaków. Trzeba przyznać, że trenerka wygląda w nim obłędnie! Anna Lewandowska ma doskonałe wyczucie stylu i po raz kolejny udowadnia, że nawet w prostym zestawie można wyglądać stylowo. Co ciekawe, okazuje się, że na płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej wcale nie trzeba wydawać majątku. Podobne propozycje znajdziemy w sieciówkach, a w H&M szare, obszerne płaszcze kupimy już za 199 zł! Anna Lewandowska w szarym płaszczu na jesień 2020 Anna Lewandowska doskonale wie, co aktualnie jest modne. Teraz sięgnęła po oversizowy model płaszcza, który powrócił do łask i pojawia się nie tylko na wybiegach, ale też na ulicach. Pokochały go instagramerki oraz gwiazdy. Nic w tym dziwnego, w końcu wygląda świetnie i pasuje do wszystkiego! Trenerka szary, długi płaszcz założyła do jeansów, bluzy oraz snekersów. Każdy element jej stylizacji gwiazdy jest w szarym kolorze. Taki monokolorystyczny look to prawdziwy hit! Co powiecie na szary total look w wydaniu Anny Lewandowskiej? Zobacz także: Modne jeansy na jesień 2020. Anna Lewandowska postawiła na paperbag jeans. Ten model wyczaruje wąską talię każdej kobiecie Ten płaszcz to prawdziwa perełka. Można go nosić absolutnie do wszystkiego! Płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej znajdziemy w H&M już za 199 zł. Z kolei za wełniany model szarego płaszcza w H&M zapłacimy już 699 zł.