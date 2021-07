Anna Lewandowska w boskim kostiumie kąpielowym za 500 zł! Podobny kupicie w Sinsay za 50 zł 

Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie kolejnym seksownym zdjęciem w kostiumie kąpielowym. Gwiazda wypoczywa w słonecznej Hiszpanii i w relacjach zaskakuje coraz to nowymi stylizacjami wakacyjnymi, które jej fanki traktują jako doskonałą inspirację do tworzenia własnych zestawów. Trenerka chwaliła się już ultra modnymi letnimi sukienkami i sandałkami, a teraz przyszedł czas na nieco odważniejszy look z wyciętym kostiumem kąpielowym w roli głównej! To doskonała propozcja na lato, a w zestawieniu z modnym kapeluszem tworzy zestaw idealny na wakacje!

Anna Lewandowska w boskim czarnym kostiumie kąpielowym Undress Code!

Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza, że gwiazdy coraz chętniej chwalą się na Instagramie swoimi zdjęciami w bikini i letnimi stylizacjami. Dzięki temu, że rozpoczęły się już letnie wyprzedaże 2021 można upolować na nich prawdziwe perełki w stylu gwiazd. Tym razem uwagę zwraca nowa plażowa stylizacja Anny Lewandowskiej złożona z czarnego kostiumu kąpielowego z wycięciami marki Undress Code. Model Simply Elegant kosztuje ok. 500 zł. Jednak to nie jedyny element stylizacji, który przyciąga wzrok!

Czarny kostium w zestawieniu z jasnym, słomkowym kapeluszem z czarną tasiemką to wakacyjny must have. Tego dodatku nie może zabraknąć w walizce żadnej gwiazdy Instagrama. W sieciówkach na wyprzedaży lato 2021 kupicie kapelusze już od 29,90 zł!

Instagram / annalewandowskahpba

Z kolei ponadczasowy kostium kąpielowy z wycięciem na plecach znajdziecie w Sinsay za 59 zł. Taki klasyczny model zawsze warto mieć w swojej szafie, bo nigdy nie wychodzi z mody. Wybierając się na spontaniczne wakacje wystarczy zabrać kilka klasycznych kostiumów, słomiany kalepusz i mamy pewność, że będziemy prezentować się zgodnie z trendami.

Mat. prasowe Sinsay

Czarny kostium kąpielowy idealnie komponuje się z letnią opalenizną! Tylko spójrzcie, jak nosi go Anna Lewandowska.