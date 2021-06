Trendy lato 2021. Sandałki w stylu Anny Lewandowskiej dostaniecie w CCC za mniej niż 100 złotych!

Anna Lewandowska regularnie udowadnia, że tytuł jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd otrzymała nie bez powodu. Właśnie na InstaStories gwiazdy możemy zobaczyć jej kolejną fantastyczną stylizację i tym razem w szczególności zwróciliśmy uwagę na buty pięknej trenerki. Każda kobieta, która kocha modę, powinna je mieć w swojej szafie. Zobaczcie sami! Zobacz także: Modne torebki damskie na lato 2021 w stylu Ani Lewandowskiej od 59,99 zł: CCC, Guess, Michael Kors Anna Lewandowska w modnych trampkach na lato 2021 Największy wybór modnych butów jest w tym sklepie. Przy zakupach podaj kupon rabatowy eobuwie - nie uwierzysz, ile zaoszczędzisz. Piękna żona Roberta Lewandowskiego co chwila zachwyca nas swoim stylem. Anna Lewandowska często prezentuje swoje genialne stylizacje za pośrednictwem Instagrama, a te szybko stają się hitami sieci. Ze stylu gwiazdy inspiracje czerpie tysiące fanek - i nic w tym dziwnego, w końcu w szafie trenerki znajduje się mnóstwo fantastycznych elementów garderoby od najlepszych projektantów z całego świata. Tym razem gwiazda postawiła na luźny, sportowy total look - szara bluza z kapturem, beżowe krótkie spodenki oraz czapkę z daszkiem. Jednak to buty trenerki totalnie skradły nasze serca! Jest to model, który rządzi zarówno wiosną, jak i latem 2021 roku. Mowa oczywiście o zamszowych trampkach Flow Runner od Loewe via MyTheresa. Jedynym minusem tego modelu butów jest ich cena - aby mieć je w swojej szafie, trzeba się liczyć z wydatkiem 590 euro, czyli ok. 2670 złotych. Ponieważ buty w stylu Ani Lewandowskiej są teraz totalnym hitem, postanowiliśmy poszukać podobnego modelu w dużo niższej cenie. Model od JENNY FAIRY z pewnością spełni Wasze oczekiwania i będzie super modnym dodatkiem do letnich...