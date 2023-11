1 z 5

Moda to przewrotna sprawa. Jeśli nie zgadzacie się z tym stwierdzeniem to spójrzcie tylko na to, co luksusowe marki zrobiły z tak codziennymi i nieszczególnymi elementami garderoby jak bluza z kapturem czy sportowe sneakersy.

Od paru sezonów domy mody takie jak Vetements, Balenciaga, Off-White czy Gucci pokazują ultraluksusowe wersje zupełnie codziennych rzeczy – takie jak stara dobra bluza z kapturem, którą każdy z nas zakłada kiedy chce posiedzieć przed telewizorem w czymś wygodnym i tak naprawdę nie obchodzi nas jak wyglądamy.

Ten przewrotny trend na luksusowe basiki ewidentnie pokochała Anna Lewandowska. Trenerka, dietetyczka oraz organizatorka fit obozów właśnie wrzuciła na swój Instagram zdjęcie stylizacji, która na pierwszy rzut oka nie prezentuje się zbyt luksusowo. Ot, codzienny wygodny strój.

Cóż, jej ubrania kosztowały fortunę – i pochodzą z wiosennych kolekcji najgorętszych marek. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać ich ceny – i porządnie się zdziwić.