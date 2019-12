Anna Lewandowska znów wybrała cekiny na świąteczne przyjęcie! Postawiła na polską markę

Anna Lewandowska w drugiej ciąży nie zamierza zwalniać tempa. Trenerka umawia się na wspólne pieczenie pierników, prowadzi treningi i bierze udział w świątecznych spotkaniach. Czas przed świętami Bożego Narodzenia jest dla gwiazdy bardzo intensywny, ale Anna Lewandowska znajduje na wszystko czas i prezentuje się rewelacyjnie. Ostatnio po raz kolejny pochwaliła się swoim zdjęciem w sukience mini ozdobionej cekinami.

Niedawno pisaliśmy o cekinowej kreacji, którą wybrała na sylwestra, a teraz zaprezentowała się w sukience z ozdobnym węzłem polskiej marki. Zobaczcie, ile kosztuje model, który wybrała Anna Lewandowska. Wiemy, gdzie znaleźć podobne!

Anna Lewandowska w cekinowej sukience mini!

Gwiazda jest już na półmetku ciąży, ale brzuszek jest ledwie widoczny. Dzięki temu Anna Lewandowska może pozwolić sobie na wybór każdej kreacji. Ostatnio na świąteczne spotkanie wybrała sukienkę w kolorze ciemnej zieleni marki Aggi. Model Jennifer Midnight kosztuje 1 390 zł. Sukienka z głębokim dekoltem i bufkami nawiązuje do lat 80. Idealnie sprawdzi się na sylwestra, imprezę karnawałową czy studniówkę. Sukienka cekinowa to główny i najważniejszy element stylizacji i nie wymaga zbyt wielu dodatków. Doskonale wie o tym Anna Lewandowska, dlatego zdecydowała się założyć do niej czarne buty i delikatne bransoletki.

Sami spójrzcie!

Fanki są zachwycone tą stylizacją Lewandowskiej. Pod jej zdjęciem opublikowanym na Instagramie pojawiło się mnóstwo komplementów:

To jest super zdjęcie Cudownie wygladasz ❤️ Śliczna 😘jak zawsze 😘😘😘 Anka wyglądasz zjawiskowo 🤩🤩🤩

Podoba Ci się stylizacja Anny Lewandowskiej z cekinami w roli głównej?

Inną propozycją są cekinowe sukienki, ale w innych kolorach!

