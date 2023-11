1 z 13

Cekinowe sukienki zazwyczaj kojarzą się z imprezą sylwestrową, ale w tym sezonie błyszczące ubrania pojawiają się zarówno w wydaniu dziennym, jak i wieczorowym. Jak wiadomo gwiazdy kochają blask, dlatego, jak tylko cekiny wrociły do łask, od razu pojawiły się na salonach. Do fanek błyszczącym sukienek zdecydowanie możemy zaliczyć Agnieszkę Hyży. Zobacz, jak prezentuje się w czerwonej, cekinowej sukience...

Na jakie okazje nosimy cekinowe sukienki?

Cekinowe sukienki nosimy przede wszystkim podczas wieczornych wyjsć. Doskonale sprawdzą się na imprezę, urodzinowe spotkanie i oczywiście na sylwestra. Ale cekinową sukienkę możemy wykorzystać również w codziennej stylizacji, szczególnie wtedy gdy jest to wersja midi. Wystarczy wtedy założyć do niej ciepły sweter w stonowanym kolorze i mamy zestaw, który z powodzeniem założymy na rodzinny obiad, wizytę u znajomych czy nawet do pracy.

A ponieważ cekiny są w tym sezonie prawdziwym hitem, do wyboru w sieciówkach mamy całe mnóstwo sukienek - od krótkiej mini, po midi z długim rękawem aż po długie, wieczorowe suknie, które zachwycają swoim blaskiem. Dzięki tak dużej różnorodności, każda z nas znajdzie coś dla siebie. Ogromnym plusem sukienek z cekinami jest to, że większość sukienek ma luźny krój, dzięki temu możemy bez problemu ukryć dodatkowe kilogramy.

Zajrzyjcie do galerii, mamy dla Was przegląd sukienek z cekinami, które kupicie w ulubionych sieciówkach. Ceny już od 99 zł!