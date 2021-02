Anna Lewandowska z torebką za 10 tysięcy złotych! Ale to jej buty robią największe wrażenie. To hit 2021 roku

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że jest prawdziwą ikoną stylu i klasy! Nawet w luźnej, sportowej stylizacji gwiazda wygląda po prostu rewelacyjnie, a od jej total looku, aż ciężko oderwać wzrok. Nam w szczególności spodobały się buty trenerki, które będą totalnym hitem 2021 roku. Nie sposób jednak nie zauważyć także kultowego modelu torebki marki Bottega Veneta, czy fantastycznego T-shirtu i czapki z daszkiem, jednak ceny za te modowe perełki naprawdę zwalają z nóg. Żona Roberta Lewandowskiego wydała na tą stylizację fortunę! Zobaczcie sami.

Anna Lewandowska w hitowej torebce i najmodniejszych butach 2021 roku!

Anna Lewandowska pochwaliła się na swoim Instagramie kolejną stylizacją, która zrobiła prawdziwą furorę! Jak wiadomo, gwiazda potrafi dopasować swój outfit do każdej okazji. Żona Roberta Lewandowskiego doskonale wygląda zarówno w eleganckich, jak i luźnych total lookach i stawia na świetne modele od najlepszych projektantów. Jednak jej dzisiejsza stylizacja totalnie rozbiła bank!

Gwiazda zdecydowała się na luźny biały T-Shirt od Jil Sander, który kosztuje ok. 1200 złotych. Do tego czarne spodnie marki 4F i beżową czapkę z daszkiem Balenciaga, za którą trzeba zapłacić ok. 1500 złotych.

Instagram/ Mat. prasowe

Oczywiście ogromne wrażenie robi również torebka gwiazdy! Ten model już od dawna gości w garderobie Anny Lewandowskiej. Jest to hitowa torebka Bottega Veneta, której cena sięga nawet 10 tysięcy złotych! Jednak każda kobieta, która kocha modę, powinna mieć ją w swojej szafie - będzie świetnie pasować zarówno co casualowych, jak i eleganckich stylizacji.

Instagram/ Mat. prasowe

A na koniec - buty! To model od fantastycznej projektantki Stelli McCartney, który będzie rządził w 2021 roku. Aby je mieć w swojej szafie, trzeba się jednak liczyć z wydatkiem ok. 2000 złotych. My jesteśmy totalnie oczarowani! A Wam, który element stylizacji Anny Lewandowskiej podoba się najbardziej?