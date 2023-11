Anna Lewandowska od dawna jest wzorem do naśladowania dla tysięcy kobiet, które inspirują się jej dietami, ćwiczeniami, a także stylem! Trenerka coraz częściej i chętniej pokazuje swoje stylizacje na Instagramie.

Reklama

Co jednak ciekawe, Ania wyjątkowo rzadko stawia dwa razy na tę samą stylizację. Tym razem zrobiła jednak wyjątek, a to może oznaczać tylko jedno - bardzo polubiła ten look! Jej serce skradła bowiem szara sukienka z kolekcji blogerki Jessiki Mercedes i jej marki Veclaim. Tę sukienkę trenerka miała na sobie już pół roku temu na plaży w Dubaju. Tym razem trenerka wybrała ją na kolację, dobierając do niej eleganckie dodatki. Zobaczcie poniżej, jak tym razem się prezentowała!

Anna Lewandowska dwa razy w tej samej sukience

W sumie nikogo nie powinno dziwić, że Anna Lewandowska dwa razy postawiła na sukienkę Veclaim. W końcu to uniwersalny i ponadczasowy model. Kreacja została stworzona z lnu i bawełny, ma bardzo głęboki dekolt, ale dzięki konstrukcji i wszytym zaszewkom dobrze układa się na biuście. Kreacja posiada również wszyty pasek, dzięki czemu podkreśla talię oraz ma modne szerokie rękawy.

Anna Lewandowska pokazała, że ten model sukienki można nosić zarówno na plaży, jak i na eleganckiej kolacji. Wystarczy tylko dobrać odpowiednie dodatki! Tym razem Anna Lewandowska zaprezentowała się w całym zestawie biżuterii - miała kolczyki i bransoletki oraz małą torebkę na złotym łańcuszku.

Sukienkę Anny Lewandowskiej wciąż można kupić w sklepie internetowym Veclaim. Kosztuje 439 złotych. Skusicie się?

Mat. prasowe

Anna Lewandowska postawiła na eleganckie dodatki

Instagram