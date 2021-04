Anna Lewandowska założyła ten płaszcz i oszaleliśmy! Na wyprzedaży w Reserved kupisz niemal identyczny za 99 zł

Oversizowe płaszcze i kurtki przypominające męskie marynarki to jeden z najgorętszych trendów ostatnich miesięcy. Z tym trendem polubiła się w ostatnim czasie między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, która postawiła na taki look w kolorze beżowym oraz Anna Lewandowka, która zaprezentowała się w pięknej oversizowej marynarce od Celine (cena sklepowa to ok. 9500 złotych!). Ania postanowiła ją zestawić z biało-niebieską koszulą w paski oraz czarnymi skinny jeans. Całość uzupełniła białymi okularami przeciwsłonecznymi.

Oversizowe płaszcze na wiosnę 2021 w stylu Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska postawiła na drogą marynarkę od Celine, która służy jej za kurtkę lub płaszcz. Cena tego modelu niestety nie należy do najniższych. Jeśli chciałabyście, że ten model znalazł się w waszej szafie, musicie się liczyć z wydatkiem ok. 9500 złotych.

Instagram

Na szczęście na ratunek przychodzą sieciówki, w których możesz kupić teraz online wiele podobnych modeli w atrakcyjnych cenach. Spójrz na nasze propozycje poniżej. Ceny zaczynają się już od ok. 99 złotych w Sinsay czy w Reserved.

1. Szara marynarka oversizowa w stylu Anny Lewandowskiej, Reserved, 99,99 zł (wcześniej 179,99 zł). Ten model jest tak łudząco podobny do marynarki Anny Lewandowskiej, że musiał się znaleźć w naszym zestawieniu na pierwszym miejscu. Zwłaszcza, że jest teraz tańszy o prawie 50 procent. To niezła okazja!

RESERVED SZARA MARYNARKA RESERVED 179.99 zł 99.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

2. Szary płaszcz Reserved, kosztuje teraz 139,99 zł (wcześniej 199,99 zł). To chyba najbardziej klasyczny model w naszym zestawieniu. Taki płaszcz możesz założyć dosłownie do wszystkiego. Jest teraz na wyprzedaży, dlatego tym bardziej warto zwrócić na niego uwagę!

RESERVED PŁASZCZ DAMSKI RESERVED 199.99 zł 159.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

3. Szary płaszcz wiązany z paskiem, Sinsay. Kosztuje obecnie 99,99 zł (wcześniej 139,99 zł). Ten klasyczny model ma długi krój, wykładany kołnierz, kieszenie z patkami oraz pasek w talii, który idealnie podkreśli twoją figurę. Ten model polecamy na długie spacery!