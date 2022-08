Ale look! Iście letni! Ania Wendzikowska została przyłapana przez fotoreporterów podczas szybkiego wypadu do Elektrowni Powiśle w Warszawie. Gwiazda, która właśnie żegna się z programem śniadaniowym "Dzień Dobry TVN", nie daje się upałom! Jej ostatnia piątkowa stylizacja to idealny na to dowód. Zwiewna sukienka dodająca dziewczęcości i uroku połączona z luksusowymi dodatkami - torebką Chanel i klapki Hermes to jak zawsze strzał w dziesiątkę w przypadku Ani Wendzikowskiej. Jak oceniacie jej look?

Letnia sukienka mini Ani Wendzikowskiej

Ania Wendzikowska zdecydowała się na połączenie letniej kwiecistej sukienki mini z falbankami. Ultra krótki model podkreślił jej figurę modelki. Wyglądała przepięknie. Naszą uwagę zwrócił również jej makeup "make up no make up" - czyli bardzo subtelny, wręcz niewidoczny makijaż.

Torebka Chanel - to must have Ani Wendzikowskiej

Ania Wendzikowska w kwestii torebek stawia na klasykę. Jej beżowa torebka Chanel na długim srebrnym łańcuchu towarzyszy jej już od kilku sezonów - to model Large Boy w kolorze beżowym za prawie 20 tys. zł.

Klapki na lato 2022 w stylu Hermes

Klasyczne klapki Hermes, na które zdecydowała się Ania Wendzikowska, to model kultowy już od lat. Te klasyczne klapki kosztują nawet 2600 złotych. Cena jest zaporowa? Owszem! Ale warto powiedzieć, że taki model jest niezwykle uniwersalny. Sprawdzi się dosłownie w każdej letniej stylizacji.

Ania Wendzikowska na co dzień porusza się po stolicy luksusowym samochodem Porsche Macan, którego cena w zależności od wersji oscyluje w kwocie od 273 do nawet 426 tysięcy złotych.