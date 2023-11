Siła, kobiecość i wyrafinowanie, tak w skrócie można powiedzieć o najnowszej kolekcji na wiosnę-lato 2020, legendarnego domu mody Saint Laurent. Na zdjęciach zobaczycie polską top modelkę Anję Rubik, a oprócz niej największe top modelki z lat 90.! K

oniecznie zobaczcie nową propozycję dyrektora kreatywnego Anthony Vaccarello!

Kolekcja „ Le smoking” wiosna-lato 2020 Saint Laurent

Anthony Vaccarello w nowej kampanii na wiosnę-lato 2020 nawiązuje do słynnego projektu „Le smoking" z 1966, kiedy to sam mistrz Yves Saint Laurent zaproponował dwurzędową marynarkę i spodnie w kant dla kobiet. To właśnie ten ikoniczny smoking jest głównym bohaterem nowej kolekcji luksusowego domu mody, któremu hołd złożył obecny dyrektor kreatywny marki.

Vaccarello, bo o nim mowa, kolejny raz udowadnia, że elegancja i klasyka zawsze się obroni, a jak na jego styl przystało lekka nuta seksapilu również nie zawadzi! Zmysłowe sukienki, seksowne szorty, półprzezroczyste koszule, cekiny i brokaty oraz błyszczące garnitury a wszystko w ponadczasowej i nieśmiertelnej czerni!

Poniżej znajdziecie zdjęcia z najnowszej kampanii Saint Laurent - „Le smoking” z największymi gwiazdami modelingu!

W najnowszej kampanii Saint Laurent, wystąpiły światowej sławy top modelki takie jak: Naomi Campbell czy Kate Moss!

Anja Rubik i Mica Arganaraz w kampani "Le smoking" Saint Laurent wiosna -lato 2020.

Stella Tennant i Liya Kebede w kampani "Le smoking" Saint Laurent wiosna -lato 2020.

Freja Beha Eriksen w kampani "Le smoking" Saint Laurent wiosna -lato 2020.

Jak wam się podoba nowa zmysłowa kolekcja Saint Laurent?