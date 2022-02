Katarzyna Cichopek pokazała się w świetnej zimowej stylizacji. Klasyczny czarny płaszcz oversize i wyraziste botki to mocne trendy 2022 roku. Odtworzyłyśmy ten look! Sprawdź co wpadło nam w oko.

Katarzyna Cichopek znana jest z dobrego stylu i dopracowanych stylizacji. Nawet jej codzienne looki wyglądają modnie i warto się nimi zainspirować. Przejrzałyśmy sklepy internetowe i znalazłyśmy modele ubrań podobnych do tych, które gwiazda serialu "M jak miłosć" miała ostatnio na sobie.

Płaszcz oversize w stylu Kasi Cichopek

Modny płaszcz to podstawa udanych stylizacji na chłodniejsze dni. W tym sezonie hitem są modele o kroju oversize. Są to szerokie płaszcze, które nie podkreślają sylwetki, ale za to mogą ukryć mankamenty figury takie jak wystający brzuszek czy boczki. Gwiazdy je pokochały! Kasia Cichopek wybrała płaszcz w czarnym kolorze. Pasuję do każdego rodzaju butów i dodatków, zarówno na co dzień jak i na eleganckie wyjścia. Znalazłyśmy podobne modele!

EOS/mat. prasowe

Białe botki w tylu Kasi Cichopek

W tym sezonie gwiazdy pokochały botki na grubej podeszwie, wyglądające jak cięższe buty w stylu traperów. Nadają całej stylizacji charakteru i oryginalności. Katarzyna Cichopek postawiła na botki w białym kolorze, tak aby pasowały jej do spodni. Dzięki temu nogi są optycznie wydłużone i nawet oversizowy płaszcz nie przytłacza sylwetki. Wybrałyśmy podobne!

EOS/mat. prasowe

Czarna torebka w stylu Kasi Cichopek

Czarna torebka na ramię to klasyk, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. To ponadczasowy model! Kasia Cichopek wie, że nie wychodzi on z mody przez cały rok. Wygląda świetnie do cięższych zimowych stylizacji, ale też do zwiewnych, letnich sukienek. Koniecznie zobacz jakie modele wpadły nam w oko.