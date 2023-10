Anna Lewandowska prezentuje na Instagramie nowe looki co chwilę - my postanowiliśmy porównać dwa zestawienia, które naszym zdaniem są totalnie hot! Najnowszy look to prawdziwa petarda. Padniecie, kiedy dowiecie się że jeden z elementów tej stylizacji kosztował naprawdę niewiele w porównaniu z ultradrogimi stylizacjami Ani w ostatnim czasie. Ania Lewandowska postawiła na boski cekinowy crop top od &Other Stories. Kosztował 79 Euro. Top idealnie wyeksponował umięśniony brzuch Ani.

Ania zestawiła go z czarnymi szortami i ciężkimi botkami na platformie.

Cekiny kontra kropki - czyli który look Ani Lewandowskiej jest lepszy?

Drugi look, co prawda jest jeszcze letni, i tak skradł nasze serca! Wszystko za sprawą czerwonej koszuli w białe kropki, która jest najważniejszym elementem jej stylizacji. Koszula wiązana na trzy sposoby: z przodu z kokardką, z tyłu, bądź w zygzak. Dla kobiet, które nie chcą odkrywać brzucha, idealnie pasować będzie do spódnicy z wysokim stanem, szortów lub klasycznych mom jeans.

Co najważniejsze, koszula wybrana przez Anię Lewandowską, jest teraz na wyprzedaży. Pochodzi z letniej kolekcji marki Bohemisoul. Wcześniej kosztowała 269 złotych - teraz kupicie ją za 201,75 zł!

Skusicie się?

Anna Lewandowska prezentuje się bosko w koszuli w kropki. Patrząc na jej zdjęcie, tylko jedno przychodzi nam do głowy: "Lato, wróć!"

Bluzka Ani Lewandowskiej jest teraz na wyprzedaży. Kosztuje nieco ponad 200 złotych.