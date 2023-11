1 z 6

Temat wagi Angeliny Jolie pojawia się w mediach regularnie. Publikacje na temat nadmiernie szczupłej sylwetki gwiazdy przybrały na sile po ogłoszeniu decyzji o rozwodzie z Bradem Pittem. To właśnie rozpad małżeństwa miał się przyczynić do pogłębienia u Angeliny Jolie problemu z odżywianiem. Choć ona sama konsekwentnie temu zaprzecza, to jej ostatnie stylizacje - głównie obszerne suknie, bluzki i swetry - skłaniały do myślenia. Po każdym kolejnym publicznym wyjściu aktorki pojawiały się głosy, że gwiazda takimi strojami próbuje ukryć nadmiernie szczupła sylwetkę. Jaka jest prawda?

Najnowsza stylizacja Angeliny Jolie to komentarz gwiazdy w stronę krytyków? Zobaczcie, jak aktorka zaprezentowała się na gali Critics' Choice Awards w Santa Monica i oceńcie sami, czy gwiazda faktycznie wygląda na wychudzoną.

