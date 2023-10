Aneta Zając doskonale wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Tym razem była to nowa fryzura. Na nowym zdjęciu nie ma śladu po jej blond włosach. Te skrócone zostały również z długości, a kolor, jaki zaserwowała sobie aktorka daleki jest od naturalnych odcieni. Nowy, mocny wizerunek Anety Zając zachwycił jednak fanów:

Reklama

Jak dla mnie to PETARDA???? - napisała jedna z fanek

Koniecznie zobaczcie, tę metamorfozę. Czy Aneta Zając powinna zdecydować się na taką na dłużej?

Zobacz także: Adele, Sekielski, Zając... Oni schudli najwięcej w 2020 roku! Zobaczcie niesamowite metamorfozy gwiazd

Aneta Zając w różowych włosach

W życiu Anety Zając w ostatnim czasie zaszło sporo zmian. Niedawno okazało się, że aktorka odnalazła nową miłość, jednak życie prywatne postanowiła utrzymać z dala od mediów i nie zdecydowała się na zdradzenie personaliów ukochanego. W ciągu ostatniego roku również zachwyciła doskonałą formą, a fani nie mogli przestać komplementować jej idealnej sylwetki. Teraz przyszedł czas na kolejną niespodziankę!

Aneta Zając zaskoczyła fanów zmianą fryzury. Na najnowszym zdjęciu pozuje w krótkim cięciu, a jej włosy są w kolorze... różowym! Póki, co tylko tylko chwilowa metamorfoza, a fryzura widniejąca na zdjęciu to jedynie peruka. Internauci jednak są pod wrażeniem również tak odważnej wersji aktorki i twierdzą, że taki kolor jest jej do twarzy:

- Jak dla mnie to PETARDA????

- Ładnemu we wszystkim ładnie ????????‍♀️????????

- Bardzo ładnie, ale w blond i długich włosach chyba pani najpiękniej????????????????. Miłego wieczoru piękna Anetko????????????

- Ładnie Pani w tych różowych włosach Pani Anetko

- Super wyglądasz kolor Ci bardzo pasuje ????????????????????????

Zgadzacie się z tymi opiniami? Zobaczcie nowe zdjęcie aktorki i oceńcie! Powinna zdecydować się na taki kolor na dłużej?

Zobacz także: Synowie Anety Zając i nowy partner aktorki traktują ją jak księżniczkę! Przygotowali dla niej coś specjalnego

Aneta Zając zaskoczyła fanów zdjęciem w różowych włosach. Internautom podoba się nawet w takiej wersji, nic dziwnego, sami spójrzcie!

Podoba Wam się Aneta Zając w takiej odsłonie, czy wolicie ją w blondzie?

Instagram