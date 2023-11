1 z 11

Andrzejki zbliżają się wielkimi krokami! 30 listopada będziemy bawić się w gronie znajomych i przyjaciół wróżąc sobie między innymi z butów i z wosku. Warto zadbać o odpowiednią stylizację, aby tego wieczora świecić jak miliony monet. Mamy dla was dobrą wiadomość: cekiny nadal nie wyszły z mody! Srebrne, złote, czarne - same możecie wybrać, w których z nich czujecie się lepiej. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie sukienek, dzięki którym poczujecie się jak królowe nocy. Ceny zaczynają się już od 79,90 zł! Zobaczcie naszą galerię i wybierzcie swój ulubiony model!

