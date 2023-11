5 z 5

Naturalnie, domniemanie, że prezydent założył na siebie tradycyjny strój Chińczyków na wizytę w Korei Południowej jest dość dalekim posunięciem. Oczywiście, jego płaszcz jest dziełem polskiej firmy rzemieślniczej i nie ma nic wspólnego z Chinami. Jednak nie sposób nie zauważyć, że jego katanka jest bardzo podobna do chińskiego stroju ludowego, co w obliczu wizyty w zupełnie innym azjatyckim kraju może się wydawać dość niezręczne. Co myślicie?