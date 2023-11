Trzeba sporej odwagi, by połączyć eleganckie nuty kwiatowe z zapachem prażonego popkornu. Marka Paco Rabanne odważyła się na ten eksperyment, a efekt jest oszałamiający! Pure XS for Her Paco Rabanne to zapach, przy powstawaniu którego jego twórca Quentin Bisch kierował się jedną zasadą: Brakiem zasad!

„Przesuwając granice swoich doświadczeń, możemy naprawdę zmienić nasze postrzeganie świata" – powiedział perfumiarz. I tak właśnie postąpił, wymyślając nowy zapach.

W Pure XS For Her projektant perfum wykorzystał w kompozycji nuty jaśminu i ylang-ylang, wanilii – jak dotąd brzmi bardzo klasycznie, ale gdy połączył je z delikatnym, ale bardzo apetycznym zapachem świeżego popcornu, powstała kompozycja zmysłowa, nieco prowokacyjna, na pewno wyrazista. Taka, której nie da się zapomnieć, tak jak spotkania z jego ambasadorką Emily Ratajkowski.

„Dla mnie bycie sexy to rodzaj piękna, rodzaj ekspresji, które należy celebrować” - zdradza Emily.

W tę kipiącą zmysłowością i nonszalancją aurę świetnie wpisuje się także flakon Pure XS for Her Paco Rabanne, w którym najbardziej przyciągającym wzrok elementem jest wąż oplatający różową butelkę. Nowy zapach Pure XS for Her jest kwintesencją tego, czego dokonał w modzie sam Paco Rabanne. Choć był związany ze swoją epoką, czyli latami 60. XX wieku, to jednak potrafił się od niej zdystansować i łamał wszystkie zasady, które wtedy obowiązywały w świecie mody Haute Couture. Projektant został zapamiętany między innymi dzięki kolekcji dwunastu nienadających się do noszenia sukienek, wykonanych z połączenia nietypowych jak na tamte czasy materiałów: cekinów, aluminium czy rhodoidu.

