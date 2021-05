Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że miano jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd otrzymała nie bez powodu. Prowadząca "Dzień dobry TVN" rozbiła bank swoją genialną stylizacją, a my zachwycamy się jej spodniami. Ten model właśnie wraca do łask, dlatego jeśli zakopałyście go głęboko w szafie, to w tym sezonie koniecznie odnajdźcie go w swojej garderobie i wyjdźcie w nim na miasto. Zobaczcie sami, jak genialnie prezentuje się w nim Agnieszka Woźniak-Starak!

Agnieszka Woźniak-Starak w hitowych spodniach, które rządzą w tym sezonie

Prowadząca "Dzień dobry TVN" jest na bieżąco z najnowszymi modowymi trendami, dlatego wybór jej najnowszej stylizacji w ogóle nas nie dziwi. Gwiazda tym razem postawiła na pełen klasy i elegancji total look - białą koszulę, na którą założyła czarną kurtkę o koszulowym kroju (to również gorący hit wiosny 2021), czarne botki na niewysokim obcasie oraz genialne spodnie w niebieskim odcieniu rozszerzanymi nogawkami i wyszywanym logo Gucci. Całą stylizację dopełnia duża brązowa torba z modnym wzorem. Wygląda to naprawdę fantastycznie - zobaczcie sami!

Jak już wspomnieliśmy, spodnie, które wybrała Agnieszka Woźniak-Starak to kultowy model Gucci. Nie należy on jednak do najtańszych, bo trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 5 tysięcy złotych.

Taki model to jednak absolutny hit tego roku. W sezonie wiosna/lato 2021 stawiamy bowiem na wygodę i nonszalancję, dlatego zapominamy o obcisłych i krępujących ruchy ubraniach. Rurki chowamy głęboko do szafy, a wyciągamy spodnie z szerokimi nogawkami, które będą nie tylko wygodne, ale przede wszystkim ultra modne! Taki model świetnie sprawdzi się w połączeniu z koszulami. W ten właśnie sposób będziecie mieli modną i wygodną stylizację w kilka chwil, tak, jak Agnieszka Woźniak-Starak!

Spodnie Agnieszki Woźniak-Starak robią furorę na Instagramie. Ten model pokochały nie tylko największe gwiazdy, ale też modowe influencerki. Niestety, niebieskie spodnie w kant z rozszerzanymi nogawkami i logowaniem Gucci nie należą do najtańszych. Za ten model musimy bowiem zapłacić aż 1100 euro, czyli ok. 5 tys. złotych. Na szczęście podobne modele znajdziemy w popularnych sieciówkach w niezwykle atrakcyjnych cenach.