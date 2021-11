Agnieszka Woźniak-Starak w zielonej marynarce. Od tego koloru trudno oderwać wzrok!

Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie, co jest modne i stylowe. Paparazzi uważnie śledzą piękną prezenterkę, dzięki czemu znów możemy podziwiać jej doskonały total look. Tym razem gwiazda zachwyciła nas kultowymi botkami, które są absolutnym hitem tej jesieni. Te boskie buty z dodatkiem sztucznych pereł skradną Wasze serca. Zobaczcie sami! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" w hitowych kozakach na jesień! Agnieszka Woźniak - Starak w botkach za ponad 2500 złotych! Ten model to prawdziwy hit tej jesieni! Agnieszka Woźniak - Starak to prawdziwa ikona stylu i klasy. Piękna dziennikarka kocha modę, a każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków. Gwiazda ma w swojej garderobie prawdziwe perełki, które są absolutnymi modowymi hitami. Teraz jesień mamy już w pełni, ale na pewno jeszcze wiele kobiet ma w planach zakup pięknych botków, których w szafie przecież nigdy za wiele. Jeśli zatem jeszcze się rozglądacie, to koniecznie zwróćcie uwagę na model, który ostatnio założyła właśnie Agnieszka Woźniak - Starak! Agnieszka Woźniak - Starak zdecydowała się na przepiękne botki od Isabel Marant . Buty są zaprojektowane z miękką kostką dla naturalnie pogniecionego wyglądu i zostały wykończone detalami ze sztucznych pereł. To ponadczasowe, kultowe cudo kosztuje 552 euro, czyli ponad 2500 złotych. Tej jesieni są one absolutnym hitem! Prezenterka postawiła na bardzo elegancki look. Wybrała brązową marynarkę w drobną kratę, szare jeansy oraz długi szalik w kolorze spodni. Gwiazda postawiła również na czarną, pakowną torbę, która idealnie pasuje do butów. Całość, jak zawsze, wygląda wspaniale! A Wam jak się podoba? ...