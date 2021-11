Agnieszka Woźniak - Starak w hitowym swetrze na jesień! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie!

Agnieszka Woźniak - Starak to bezapelacyjnie jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd! Doskonale wie, co jest modne i stylowe, dlatego nie dziwimy się, że dziennikarka zdecydowała się założyć właśnie te buty. To kultowy model, chociaż niektórym może wydawać się być dość kontrowersyjny i nieco dziwny. Ale nie tylko piękna gwiazda TVN ma je w swojej szafie. Polskie gwiazdy naprawdę pokochały "wielbłądzie buty"! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w modnych botkach na jesień. Ten model to hit na Instagramie! Agnieszka Woźniak - Starak w botkach za ponad 4000 złotych Agnieszka Woźniak - Starak co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami. Gwiazda kocha modę, a w swojej szafie ma prawdziwe perełki, od których aż ciężko oderwać wzrok. Ostatnio coraz częściej możemy podziwiać jej fantastyczne total looki - paparazzi uważnie śledzą każdy krok dziennikarki, kiedy wychodzi ze studia stacji TVN. W najnowszej stylizacji gwiazdy, naszą szczególną uwagę zwróciły jej buty! Agnieszka Woźniak - Starak w swoim najnowszym total looku postawiła na obcisłe czarne spornie i dłuższy sweter w tym samym kolorze. Do tego założyła płaszcz w odcieniach delikatnego brązu i beżu, a całość jej stylizacji dopełnia czarna czapka z daszkiem i pojemna torba w tym samym kolorze. Ale teraz spójrzcie na jej buty! Prowadząca "Dzień dobry TVN" postawiła na czarne botki z "wytartym przodem" i oddzielonym dużym palcem (tzw. "Tabi boots") od jednego z najbardziej tajemniczych projektantów świata - Martina Margieli. Model butów, który ma na sobie Agnieszka Woźniak - Starak kosztuje ponad 4000 złotych! Martin Margiela ma na swoim koncie również inne głośne projekty jak np.: kombinezon z jedną...