Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszej kurtce sezonu i botkach za ponad 2,5 tys. zł! Tą stylizacją rozbiła bank

Agnieszka Woźniak-Starak to ikona stylu, co potwierdza w niemal każdej kolejnej stylizacji. Tym razem nasz wzrok w szczególności skupił się na genialnej kurtce przejściowej gwiazdy, a także hitowych botkach od fantastycznej francuskiej projektantki. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Skórzane kurtki przejściowe to hit Instagrama! Tę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak kupisz w Stradivariusie i Reserved od ok. 100 zł

Agnieszka Woźniak-Starak w modnej kurtce przejściowej

Agnieszka Woźniak-Starak jest na bieżąco z najnowszymi modowymi trendami i doskonale potrafi łączyć ze sobą wszystkie elementy garderoby. Jej stylem zachwycamy się od lat, a każda kolejna stylowa propozycja prowadzącej "Dzień dobry TVN" jest strzałem w dziesiątkę. W garderobie gwiazdy znajdują się prawdziwe modowe perełki od najpopularniejszych światowych projektantów - tak, jak na przykład te kultowe ciemne botki! Sami spójrzcie na ten fantastyczny model.

Wsuwane zamszowe botki na obcasie, to model "Duerto" od Isabel Marant. Buty gwiazdy nie należą jednak do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 2560 złotych.

Mat. prasowe

Ale nam spodobała się jeszcze genialna przejściowa kurtka Agnieszki Woźniak-Starak. Połączenia brązów i szarości to coś co lubimy najbardziej! Do tego ciekawe geometryczne wzory - my mówimy zdecydowane TAK. Pogoda w tym roku nas nie rozpieszcza, dlatego koniecznie pomyślcie o zakupie kurtki w stylu prowadzącej "Dzień dobry TVN"!

Dajcie znać, który element dzisiejszej stylizacji gwiazdy spodobał się Wam najbardziej i czy skusicie się na podobne modele w celu uzupełnienia swojej garderoby o najmodniejsze w tym sezonie produkty!